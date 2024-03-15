الشقي والسمكة المسمومة

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في سلسلة "قصص من التراث" وعلى مدار شهر رمضان الكريم، تقدم لكم "الشروق" قصصا وحكايات تحمل الموروثات الثقافية للدول العربية، تتنوع بين الحكمة والعبرة والقصص الفكاهية، استنادا لكتاب «حكايات شعبية من الشرق الأوسط»، الصادر عن المركز القومي للترجمة، للكاتبة والشاعرة الاسكتلندية أمينة شاه، وترجمة المصرية هبة الشايب.في يوم ليس ببعيد كانت هناك قرية على حافة المحيط تعيش على الصيد، كل صباح، تهرع جموع الصيادين إلى الشاطئ بصيدها، وكانوا يعملون بجد ويتحملون ظروف البحر القاسية في مراكبهم الضعيفة، ولكن الغنائم دائما وفيرة وكانوا كلهم راضين وأصدقاء لبعضهم بعضا، ولكن في مكان ما في القرية كان يعيش أحد الأشقياء، ضخما قبيحا، له رأس كبير وعينان زائغتان، وله قدمان كبيرتان مفلطحتان، وصوت عال أجش، وكان دائما يلوي أذرع الرجال ويجذب البنات من شعورهن ويوقع أقفاص السيدات المليئة بالسمك من المراكب، ولم يكن يمر يوم دون الإفلات من أذاه.كل يوم، كان ذلك الشقي يتحدى رجلا من سكان القرية في لعبة المصارعة وكان معظمهم يوافق عن طيب خاطر، لكن على حين غرة يطرح منافسه أرضا بقوة شديدة ثم يقعد عليه حتى يستجديه طالبا الرحمة، إلى أن اعترفوا له جميعا بالسبق وبأنه الأقوى في الضاحية كلها، وكان يقفز ويصيح مثل الديك المخبول ضاربا صدره بقوة مثل إنسان الغاب.كانت الهراوة سلاحه الوحشي، وكان يحب استخدامها، وبمرور الوقت أصبح من الصعب إقامة حوار عاقل معه، بل كان من المستحيل التحدث إليه. كان كل من في القرية لديهم هراوات ولكنه كان الفائز دائما، أيا كان منافسه.آنذاك، في ذلك اليوم الذي أتحدث عنه، جاء شخص غريب صغير ضئيل الجسم ذو بشرة بنية اللون إلى كبير القرية. طلب الرجل المبيت لليلة وقال إنه كان تلميذا في رحلة طويلة على قدميه إلى كهوف الخفافيش العالية في الغابة القصية.كان الكل سعداء بذلك الغريب لدرجة أن كل واحد منهم أحضر طبقا من السمك أو الأرز المفلفل لبيت كبير القرية؛ لكي يقدموا واجب الضيافة للغريب في حفل على الشاطئ، ومضى الوقت وأكل الجميع إلى أن ظهر خيال شخص ضخم قوي البنيان من بين أهل القرية الجالسين، وتحدى الزائر للنزال.وقف الزائر ذو الأخلاق الطيبة، وحدق أهل القرية نظرهم في توجس، وقاموا بإفساح مكان للمنافسة لكي تبدأ، وكانت هراوة الشقي على أهبة الاستعداد، فيما قال الزائر: "أنا لا أجيد استخدام الهراوة، وغالبا ما أستخدم السمك المبلل سلاحا. وبما أنك أنت الذي بدأت التحدي فمن حقي أن أختار سلاحي أليس كذلك؟"."بالتأكيد، طبعا أستطيع استخدام السمك المبلل بسهولة مثل الهراوة"، قال الشقي، متابعا: "وأنا جاهز للبدء، أين السمكتان اللتان سنستخدمهما؟"، فيما كان رجال القرية شغوفين بالمراهنة على أيهما.أجاب الغريب: معي هنا في جرابي، ومن الأفضل أن نبدأ الرهان بسرعة حيث إنني أشترك في مثل هذا النوع من العراك أينما ذهبت وغالبا ما أكون أنا الفائز، عليك فقط أن تختار من بين هاتين السمكتين حيث إن إحداهما مسمومة واستخدام تلك السمكة في العراك قد يكون قاتلا؛ حيث إن بها سما سحريا تحت قشرتها.وأضاف. إذا أحكمت قبضتك على ذيلها لتضربني بها، يمكن أن يلامس جلدك السم؛ وربما أكون من سيختار هذه السمكة فنحن لا نستطيع أن نفرق بينهما، أنا متأكد من أنك تتمتع بروح رياضية ولن يغير هذا الأمر من تفكيرك هيا، اختر، وسنمضي في التحدي الآن ثم يتفرق الجمع كل إلى حال سبيله.وفتح الغريب جرابه، ومد كل الموجودين أعناقهم ليروا سمكتين غريبتي الشكل؛ طويلتين لهما لون أحمر مثل سمك السلطان إبراهيم، وعيون بحواف حمراء أيضا، وكان الجميع يهمسون في ترقب وخوف، أسكت الأطفال وتصبب العرق فوق جبهة كبير القرية، أقعى الجميع وكأن على رءوسهم الطير يترقبون المواجهة بين الشقي الضخم البنيان والزائر الضئيل الجسم ذي الأخلاق الطيبة."أتعني أننا سنتعارك بالسمك بدلا من الهراوات؟"، قال الشقى صارخا وعيناه تكادا تخرجان من محجرهما، فتيقن أهل القرية من جبنه الذي بدا على وجهه، متابعا: "لماذا؟ أنا لن أشترك في مسابقة كهذه، إنها ليست على مستواي. يمكن أن تقوم بهذا في المدن الغبية التي أتيت منها وليس في هذه القرية، لن أخاطر بأن أتسمم في لعبة غبية كهذه"، واستدار خارجا ليختفى في كوخه، فقد أصيب بالإحباط لأول مرة في حياته.وبدأ الجميع يتحدثون مرة أخرى بينما عادت السمكتان للجراب وبدأ الناس يتناولون الأطباق الشهية في وليمة الشاطئ. كان النساء يضحكن والرجال يدخنون والأطفال يلعبون."يوم رائع حقا. سأكون في غاية السعاة إذا أويت للنوم"، قال الزائر الطيب لكبير القرية الذي تنفس الصعداء، متابعا: "أريد أن أشكرك على الطعام اللذيذ والحديث الممتع من فضلك اقبل هاتين السمكتين من الجزيرة المجاورة قد يكون لهما مذاق مختلف عن الأسماك هنا، وفتح الشاب جرابه أمام يدي كبير القرية مشجعا إياه بابتسامة عطوفة لقبولهما"."ولكن ماذا تعني؟ لقد قلت إن إحداهما مسمومة"، قال الكبير بسرعة واضطراب بعد أن بدأ في التصبب عرقا مرة أخرى، متابعا: كيف لك أن تفعل ذلك بعد كل ما قدمناه لك من كرم وحسن ضيافة؟."لا لا ! أرجوك اقبل السمكة اشو واحدة على الإفطار، اسلقها أو يمكنك حتى أكلها نيئة، سيكون طعمها لذيذا على أية حال. فكلاهما سليم وليستا مسممتين، كانت تلك مزحة صغيرة، لكن الشقي في قريتكم لا يعرف ذلك ولن يقدم على إيذائكم مرة أخرى".