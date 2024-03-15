المفتي يوضح حكم إفطار أصحاب الأعمال الشاقة في رمضان

أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، حكم إفطار أصحاب الأعمال والمهن الشاقة في شهر رمضان.
وقال خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «اسأل المفتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، إن الشرع يبيح الفطر لأصحاب الأعمال الشاقة في بعض الحالات، مؤكدا أنه يدرك أن المصريين يتمتعون بعاطفة دينية عالية ويحرصون على الصيام في رمضان.
وأضاف أن الأصل في رمضان هو الصوم منذ طلوع الشمس إلى غروبها، موضحا أنه في حال تعارض ذلك مع مصلحة حفظ النفس، والتي تشمل وسيلة الحصول على الرزق فإن العلماء قدموا مصلحة حفظ النفس على الصوم، فإذا لم يتمكن الشخص من الجمع بينهما، ففي هذه الحالة يقدم العمل على الصوم.
وأشار المفتي إلى أن ذلك ينطبق على من لا يستطيع الصيام إلا بمشقة شديدة بسبب العمل الشاق، أو الحمل أو الرضاعة بالنسبة للنساء، أو أي سبب آخرلا يمكن معه ترك العمل أو الصيام إلا بمشقة شديدة، في هذه الحالة يقدم العمل على الصيام للحفاظ على قوت النفس والأسرة .
وأوضح أنه إذا كان السبب مؤقتًا، مثل العمل الشاق خلال فترة محددة، فعليه قضاء الأيام التي أفطر فيها بعد رمضان.
وذكر أن من لا يستطيع ترك العمل ولا يوجد لديه إجازات طوال العمر فإنه يشبه الإنسان الذي بلغ سنًا كبيرة ولا يستطيع معه الصيام، فينتقل إلى الفدية.