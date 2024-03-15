المفتي يوضح حكم إفطار أصحاب الأعمال الشاقة في رمضان

أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، حكم إفطار أصحاب الأعمال والمهن الشاقة في شهر رمضان‎.‎

وقال خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «اسأل المفتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، إن الشرع يبيح ‏الفطر لأصحاب الأعمال الشاقة في بعض الحالات، مؤكدا أنه يدرك أن المصريين يتمتعون بعاطفة دينية عالية ‏ويحرصون على الصيام في رمضان.‏

وأضاف أن الأصل في رمضان هو الصوم منذ طلوع الشمس إلى غروبها، موضحا أنه في حال تعارض ذلك مع ‏مصلحة حفظ النفس، والتي تشمل وسيلة الحصول على الرزق فإن العلماء قدموا مصلحة حفظ النفس على الصوم، فإذا ‏لم يتمكن الشخص من الجمع بينهما، ففي هذه الحالة يقدم العمل على الصوم‎.‎

وأشار المفتي إلى أن ذلك ينطبق على من لا يستطيع الصيام إلا بمشقة شديدة بسبب العمل الشاق، أو الحمل أو ‏الرضاعة بالنسبة للنساء، أو أي سبب آخرلا يمكن معه ترك العمل أو الصيام إلا بمشقة شديدة، في هذه الحالة يقدم ‏العمل على الصيام للحفاظ على قوت النفس والأسرة ‏‎.‎

وأوضح أنه إذا كان السبب مؤقتًا، مثل العمل الشاق خلال فترة محددة، فعليه قضاء الأيام التي أفطر فيها بعد رمضان‎.‎

وذكر أن من لا يستطيع ترك العمل ولا يوجد لديه إجازات طوال العمر فإنه يشبه الإنسان الذي بلغ سنًا كبيرة ولا ‏يستطيع معه الصيام، فينتقل إلى الفدية‎.‎