أجرى الإعلامي عمرو أديب، حوارًا طريفًا مع رجل الأعمال السعودي ومتسابق الراليات السعودي يزيد الراجحي، خلال برنامجه «BigTimePodcast» الذي يُقدمه أديب رفقة المطربة أصالة.

وخلال حلقة الخميس من البرنامج الذي عرضته قناة «mbc»، سأل أديب، يزيد عن إحساس المليار دولار، قائلا: «إيه هو إحساس المليار».

فيما ردت أصالة مخاطبة أديب: «إنت ما قرّبت عليه»، فردّ أديب: «منين يا جماعة، أنا موظف.. الموظفين مش بيعملوا فلوس زي التجار.. أكتر شخص بيعمل فلوس في الدنيا هو التاجر».

وسألته أصالة عما إذا كانت قد مارس التجارة من قبل في حياته، فأجاب أديب بوصفه نفسه بأنه فاشل للغاية في ذلك.

وعاد أديب لسؤال يزيد عن إحساس المليار دولار، فأجاب رجل الأعمال السعودي قائلا إن هناك الكثير من التجار ورجال الأعمال على مستوى العالم يكوّنون ثروة كبيرة لكنهم لا يستعتمون بها.

وأوضح أنه لا يرغب أن يكون مثل هؤلاء، معتبرًا أن امتلاك ثروة أكثر من 50 مليون دولار لا تعني شيئًا، وأن من يمتلك هذه الثروة لن يستخدمها من الأساس.

ونوه بأنه يتعامل مع الأمر بكونه ممتعًا، حيث يتوسع في إنشاء الشركات على الرغم من أنه قراراته كثيرًا بأن يكتفي بما لديه لكنه يتوسع في أعماله نظرًا لاستمتاعه بذلك.

