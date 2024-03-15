صلاح ينافس قدوس على أفضل لاعب في الدوري الأوروبي

تواجد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في قائمة المرشحين لجائزة لاعب الجولة في بطولة الدوري الأوروبي، بعد مساهمته في فوز فريقه على حساب سبارتا براج التشيكي.

محمد صلاح سجل هدفًا وصنع 3 آخرين في انتصار عريض لليفربول على حساب سبارتا براج التشيكي 6-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الإياب من دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عبر الحساب الرسمي للبطولة عن أسماء 4 مرشحين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في جولة الإياب بالدور ثمن النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.

ويتنافس محمد صلاح على الجائزة مع كل من الغاني محمد قدوس، لاعب وست هام يونايتد والبرتغالي رافائيل لياو مهاجم ميلان الإيطالي والتشيكي باتريك شيك مهاجم باير ليفركوزن.

ومن المقرر أن تقام اليوم، الجمعة، قرعة الدور ربع النهائي من البطولة، حيث ينتظر ليفربول التعرف على منافسه وطريقه حتى المباراة النهائية.