مازالت معارض "أهلا رمضان" تشهد إقبالا من المواطنين علي شراء السلع الرمضانية والأساسية، تزامناً مع بداية أيام شهر رمضان المبارك، في مناطق أرض كوتة والسيوف ومحرم بك وطوسون، وزادت حركة الشراء عل

المنتجات الرمضانية واللحوم والدواجن.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن المعارض تشهد إقبالا دون تكدس لزيادة العدد هذا العام سواء في الشوادر أو المجمعات إستهلاكية من أبي قير إلي العامرية وكذلك السلاسل التجارية بتخفيضات تصل إلى 30%.

وأضاف إبراهيم في تصريحات صحفية خاصة للشروق اليوم الجمعة، أن حركة الإمداد بالسلع مستمرة، خاصة منتج السكر وتلبية حاجة المواطنين يوميا خلال شهر رمضان.

وذكر وكيل التموين أن الحملات الرقابية مستمرة لوقف أي تلاعب في الأسعار المعلنة في جميع منافذ أهلا رمضان، مشيرا إلى أن المعارض مستمرة حتى نهاية الشهر الفضيل.