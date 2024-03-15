رئيس جامعة سوهاج يشارك في حفل إفطار المجلس الأعلى للجامعات

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، في احتفالية الإفطار الجماعي، الذي نظمه المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تحت رعاية وحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات المصرية.

وقدم الدكتور حسان النعماني الشكر للدكتور أيمن عاشور، وحرصه على التواصل المستمر مع رؤساء الجامعات فى جميع الأوقات والمناسبات الاجتماعية والدينية من أجل تدعيم الترابط، وذلك ضمن أجواء رمضانية تسودها المحبة والألفة والود بين جميع المشاركين بالحفل، ومثمناً الجهود المبذولة في تنظيم هذه الاحتفالية.

وأكد النعماني، أن هذا الإفطار هو تقليد سنوي يحرص المجلس على تنظيمه، والذي بعد بمثابة لقاء الأسرة الواحدة بين كل رؤساء الجامعات؛ بهدف تعزيز العلاقات الاجتماعية وتدعيم أواصر المحبة، إلى جانب أنه كان فرصة جيدة لطرح الموضوعات ولتبادل الآراء والأفكار فيما يخص العملية التعليمية بين كل الحضور، داعيًا الله عز وجل أن يعيد الشهر الفضيل على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بكل الخير والأمن والسعادة.

وفى ختام الحفل تم التقاط عدد من الصور التذكارية مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي وجميع المشاركين.