 محافظ الشرقية يتابع أعمال الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بالشوارع الداخلية في مدينة فاقوس - بوابة الشروق
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محافظ الشرقية يتابع أعمال الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بالشوارع الداخلية في مدينة فاقوس

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
فاطمة الديب
نشر في: الجمعة 15 مارس 2024 - 2:10 م | آخر تحديث: الجمعة 15 مارس 2024 - 2:10 م

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه يتابع مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وذلك لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقا للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

وأوضح محافظ الشرقية، في بيان اليوم، أن رئاسة مركز فاقوس تواصل تنفيذ خطة الرصف للعام المالي 2023 - 2024 للشوارع الداخلية بالمدينة.

ووجه المحافظ، بسرعة دخول خطة الرصف والشوارع المرصوفة الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.


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