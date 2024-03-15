غانا تجري محادثات خلال الأيام المقبلة بشأن إعادة هيكلة ديونها

من المقرر أن تبدأ السلطات في غانا خلال الأيام المقبلة محادثات مع الدائنين الدوليين بهدف التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة ديون تخلفت عن سدادها بقيمة نحو 13 مليار دولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن من المقرر أن تعقد مجموعة من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين بالقطاع الخاص سلسلة مفاوضات على مدار الأيام المقبلة، مضيفة أن الدائنين أبرموا اتفاقيات عدم إفصاح مع الحكومة هذا الأسبوع، في مؤشر على إطلاق المفاوضات.

وأوضحت المصادر أن حاملي السندات الغانية يدرسون مقترحا طرحته حكومة أكرا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

جدير بالذكر أن غانا بدأت العمل على إعادة هيكلة ديونها قبل أكثر من عام في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتوصلت بالفعل في كانون الثاني/يناير الماضي إلى اتفاق من حيث المبدأ مع دائنين ثنائيين لإعادة هيكلة التزامات بقيمة 4ر5 مليار دولار في إطار مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون التي اطلقتها مجموعة العشرين.

وسوف تتركز المحادثات على التوصل إلى اتفاق نهائي مع حاملي السندات المقومة باليورو وفق المبادئ التوجيهية لمبادرة مجموعة العشرين.

وكانت بلومبرج ذكرت في وقت سابق هذا الشهر أن المستثمرين اقترحوا خطة إعادة هيكلة للديون تتضمن ربط الفوائد المستحقة على بعض الديون بمعدلات النمو الاقتصادي في البلاد مستقبلا.