يوسف زيدان: لا أقبل أن أكون ترسًا في لعبة سياسية

قال الكاتب والمفكر يوسف زيدان، إن هناك أدوارا لا يمكنه أن يلعبها مهما كانت الفائدة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «ع المسرح» عبر القناة الأولى، وعُرضت مساء الخميس، إنه لا يقبل أن يُباع أو يشترى، ولا يقبل أن يكون ترسًا في لعبة سياسية.

وأوضح أنه لا يقبل المتاجرة بالأفكار بأي حال من الأحوال، مشيرًا إلى أن أعماله وآراءه التي سبّبت إزعاجا للبعض كان يعرف رد الفعل هذا مُسبقًا.

وأشار إلى أنّه رأى حتمية قول هذه الأمور في هذا الوقت، لاتخاذ اللازم إزائها قبل فوات الأوان.

وتابع: «أقدر بالطبع نتائج المواقف، وإلا أعيش في اللذاذة .. هذه اللذاذة أتركها للآخرين».

