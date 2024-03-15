كعادته، علق الألماني توماس مولر نجم بايرن ميونخ على نتائج قرعة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أجريت صباح اليوم الجمعة.

وأوقعت القرعة بايرن ميونخ في مواجهة كلاسيكية معتادة في السنوات الماضية أمام أرسنال الإنجليزي.

وعلق مولر بشكل معتاد ولكن هذه المرة لم يصطدم فريقه ببرشلونة الذي اعتاد النجم الألماني الدولي على تحديه، حيث قال في فيديو عبر حسابه الرسمي على "إكس": "والآن إنه أرسنال.. كاي هافرتز صديقي، لا أطيق الانتظار لرؤيتك.. حتما ستكون مواجهة قوية بين فريقين كبيرين لديهما ملعبين رائعين، ومدينتين مميزيتين".

وتابع مولر: "نعم ستكون مواجهة صعبة، لكنني دائما متفائل".

ورد هافرتز على تعليق زميله في المانشافت قائلا: "ستكون مواجهة رائعا بكل تأكيد".

والتقى الفريقان 12 مرة في دوري الأبطال، حيث فاز بايرن في 7 مقابل 3 انتصارات أرسنالية، وتعادلا مرتين.