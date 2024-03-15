شركات ألمانية تحصل على جزء كبير من التمويلات الأوروبية لزيادة إنتاج الذخيرة والقذائف

من المنتظر أن تحصل شركات تسليح وشركات كيماويات ألمانية على جزء كبير من التمويلات الجديدة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لتوسيع إنتاج الذخيرة والقذائف الأوروبية.

وحسبما أعلنت المفوضية الأوروبية المعنية في بروكسل اليوم الجمعة، فإن أكثر من 130 مليون يورو من إجمالي 500 مليون يورو ستخصص لمشاريع ألمانية.

وتشمل هذه المشاريع خططًا منسقة بواسطة شركات "راينميتال" و"نيتروشيمي" و"التسشيم" لزيادة القدرات الإنتاجية للقذائف والوقود اللازم لها، بالإضافة إلى ذلك، ستحصل شركة "إم بي دي ايه دويتشلاند" على أموال لمشروع إنتاج الصواريخ الموجهة.

ويجري توزيع هذه الأموال عبر برنامج دعم تم إنشاؤه كرد فعل على الحرب الروسية على أوكرانيا ويهدف إلى تقديم محفزات لتوسيع نطاق إنتاج الذخيرة والقذائف في الاتحاد الأوروبي وإلى العمل على توفير الدعم لأوكرانيا على المدى البعيد.

وحسب تقديرات، فإن المشاريع المدعومة ستعمل على سبيل المثال على إتاحة زيادة الكمية المنتجة من المواد المتفجرة بمقدار يزيد عن 4300 طن في العام. ومن المنتظر زيادة القدرة الإنتاجية السنوية للمقذوفات إلى ما يصل إلى 7ر1 مليون قطعة بحلول نهاية العام، على أن تتجاوز هذه الكمية حاجز الـ 2 مليون قذيفة مع بداية عام 2026.

وأعلنت المفوضية أن معدل الإنتاج السنوي من قذائف المدفعية من عيار 155 ملم التي تُعتبر حاليا مهمة جدا لأوكرانيا، تجاوز عتبة المليون قذيفة في يناير الماضي.

وإلى جانب دول الاتحاد الأوروبي، تشارك النرويج أيضا في برنامج الدعم الذي يحمل اسم اساب وهي أربعة حروف اختصار لعبارة (تحرك لدعم إنتاج الذخيرة)، وتصل حصة الاتحاد الأوروبي في تمويل هذه المشاريع إلى 45%.