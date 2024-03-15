قالت حركة حماس، إنها سلمت مصر وقطر تصوراً شاملاً يرتكز على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتقديم الإغاثة والمساعدات له، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.

وأضافت حماس في بيان، أنَّ هذه المبادئ والاُسس ضرورية للاتفاق، مشيرة إلى أن التصور الذي قدمته، يشتمل رؤيتها فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى، مؤكدة أنها ستظل منحازة لحقوق الشعب الفلسطيني وهمومه.

في المقابل، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن مطالب حماس غير معقولة، لكنّه أشار إلى أنه سيقدم تحديثا بهذا الشأن إلى مجلس الحرب.

في حين تحدثت أنباء عن أن مجلس الحرب الإسرائيلي قد يعود للاجتماع ثانية الجمعة لمناقشة رد حماس على صفقة التبادل، كما نقلت قناة الجزيرة.