إيران تعلن ضبط 800 كيلو من المخدرات جنوب شرقي البلاد

أعلن نائب قائد قوات حرس الحدود الإيراني جلال ستارة، اليوم الجمعة، عن كشف وضبط 800 كيلو من أنواع المخدرات في منطقة سرافان الحدودية بمحافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران.

وقال ستارة، في تصريح له اليوم: "تم تحديد منفذ تسلل مهربي المخدرات وكذلك الوقت المحدد لنقل شحنة مخدرات إلى عمق البلاد،من خلال تدابير استخباراتية واسعة النطاق، حيث تمكن حرس الحدود الإيراني من كشف هذه الشحنة"، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية(إرنا).

وأضاف: "من خلال هذه العملية، تمكن حرس الحدود الإيراني من ضبط 800 كيلوجرام من مادة الأفيون، وقبضة سلاح "كلاش" واحدة، وكمية من الذخيرة.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، تقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها، وقدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف "شهيد" و12 ألف معاق من أفراد الأمن.