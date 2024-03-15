بوتين: الهجمات القادمة من أوكرانيا لن توقف الانتخابات الروسية

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجمات الجديدة القادمة من الجانب الأوكراني على منطقة بيلجورود الحدودية الروسية بأنها محاولة لعرقلة الانتخابات الرئاسية في البلاد.



وقال بوتين، اليوم الجمعة، خلال اتصال عبر تقنية الفيديو مع ممثلي مجلس الأمن القومي الروسى: "إننى على قناعة بأن شعبنا، شعب روسيا، سيرد على ذلك بقدر أكبر من التضامن".



وأكد بوتين أن الشعب لن يسمح لنفسه بأن يكون هدفا للترهيب والتخويف.



ويريد رجل روسيا القوي تأكيد توليه منصبه في الانتخابات الرئاسية. وبدأ التصويت اليوم الجمعة ويستمر حتى يوم الأحد.



وأدلى بوتين (71 عاما) بصوته عبر الإنترنت من مقر إقامته بالقرب من موسكو.



وأصيب العديد من المدنيين بجروح في هجمات تعرضت لها على مدى عدة أيام منطقة بيلجورود الحدودية الروسية وكذلك ضد منطقة كورسك.



واتهم بوتين أوكرانيا بشن هذه الهجمات كمحاولة جديدة لصرف الانتباه عن "الهزائم" التي تواجهها.



وسمح بوتين بالتصويت في الأجزاء المحتلة من المناطق المتنازع عليها في لوهانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون، في انتهاك للقانون الدولي.



وأدانت أوكرانيا التصويت في منطقة الحرب ووصفته بأنه غير قانوني ودعت المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بالانتخابات.