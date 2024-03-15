تقرير: إصلاح انقطاع خدمات الإنترنت لملايين المستخدمين في إفريقيا ربما يستغرق أسابيع أو أشهر

ربما يستغرق إصلاح انقطاع خدمات الإنترنت، لملايين المستخدمين في أفريقيا، أسابيع أو حتى أشهر، بعد أضرار لحقت بالكابلات البحرية، قبالة الساحل الغربي للقارة.



وعانت ثماني دول في غرب أفريقيا لليوم الثاني من مشكلات رئيسية تتعلق بالاتصال اليوم الجمعة، مع تضرر مستخدمين في جنوب أفريقيا، بعد تضرر أربعة كابلات تحت البحر، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.



وما زال لا يعرف سبب قطع الكابل، على الرغم من أن تغيرا في قاع البحر، كان من بين الأسباب المحتملة.



وقال متحدث باسم شركة "كلاود فلير" لتحليلات الإنترنت إن "الإصلاحات يمكن أن تستغرق أسابيع إلى أشهر، اعتمادا على مكان الضرر وما يجب إصلاحه وظروف الطقس المحلية".



وتضررت أنظمة كابلات غرب أفريقيا، مين وان وساوث اتلانتك 3 و"إيه.سي.إي، البحرية وهي شرايين بيانات الاتصالات، أمس الخميس واليوم الجمعة.