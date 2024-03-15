تعلن لجنة الانتخابات الهندية، غدا السبت، عن مواعيد الانتخابات الوطنية ، لتبدأ رسميا الحملة الانتخابية، في أكبر ديمقراطية في العالم.

وقال المتحدث باسم اللجنة، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إنه سيتم نشر الجدول الزمني للانتخابات العامة وبعض انتخابات مجالس الولايات ، في مؤتمر صحفي، في الساعة الثالثة بعد ظهر غد السبت، بالتوقيت المحلي في 16 مارس، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

ومع وجود حوالي مليار ناخب مسجل، في الهند، يتم إجراء الاقتراع عادة، على عدة مراحل، على مدى عدة أسابيع، بمحتلف أنحاء البلاد.

جدير بالذكر أنه يتنافس في التصويت جميع أعضاء المجلس الأدنى للبرلمان الهندي(لوك سابها)، الذين يبلغ عددهم 543 عضوا، حيث يقوم الحزب الفائز باختيار رئيس وزراء للبلاد وتشكيل حكومة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يواصل حزب "بهاراتيا جاناتا" الذي يتزعمه، رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، عقده في السلطة، مدعوما من قبل قاعدته، ذات الأغلبية الهندوسية بشكل كبير واقتصاد متنامي.

ويواجه الحزب تحالفا معارضا، أضعفته الانشقاقات الحزبية، والتحقيقات والاعتقالات لزعماء المعارضة وأزمة نقدية.

وأشارت استطلاعات الرأي مؤخرا عودة مودي إلى السلطة لولاية ثالثة على التوالي مدتها خمس سنوات، حيث تتوقع فوز التحالف الذي يقوده الحزب الحاكم ب378 مقعداً من أصل 543 مقعداً، في حين يُتوقع أن يفوز التحالف الذي يقوده حزب المؤتمر بـ 98 مقعداً فقط.