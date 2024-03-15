توقعات بارتفاع كبير في رواتب موظفي البنوك في الهند العام الجاري

توقع تقرير اقتصادي ارتفاع أجور موظفي البنوك في الهند خلال العام الجاري بمعدل أكبر مقارنة بأقرانهم في هونج كونج وسنغافورة، في مؤشر على الازدهار الاقتصادي بالبلاد وتباطؤ الاقتصاد الصيني.

وذكرت مؤسسة بلومبرج إنتليجنس للدراسات الاقتصادية أن أجور موظفي البنوك في الهند يمكن أن ترتفع بنسبة 10% خلال العام الجاري، مقابل زيادة نسبتها 4% في كل من هونج كونج وسنغافورة.

وأوضحت المؤسسة البحثية أن موظفي بنوك الاستثمار في مراكز المال والأعمال الهندية الرئيسية مثل مومباي وجيفت- وهي منطقة السوق الحرة في الهند- يحصلون بالفعل على رواتب أعلى بنسبة 5ر4% عن أقرانهم في هونج كونج وبنسبة 7ر7% عن أقرانهم في سنغافورة.

ونقلت بلومبرج عن أميت أجاروال المسؤول بشركة ستانتون تشيس للدراسات الاقتصادية قوله إن "الرواتب سوف تستمر في الارتفاع بالنظر إلى الفجوة بين حجم العرض والطلب على مستوى المديرين، وكذلك في مجالات تقييم المخاطر والتكنولوجيا".

وأضاف التقرير أن الهند تفرض ضرائب دخل أعلى وتوجد بها بنية تحتية أضعف مقارنة بهونج كونج وسنغافورة، إلا أن انخفاض تكاليف المعيشة في الهند يمثل ميزة إضافية للعاملين في القطاع المصرفي.

وأوضح التقرير أن متوسط قيمة الإيجار الشهري للقدم المربع في منطقة باندرا الراقية في مدينة مومباي الهندية يصل إلى 76ر1 دولار، في حين تصل أسعار الإيجارات في هونج كونج إلى 29ر5 دولار للقدم المربع وفي سنغافورة تصل إلى 09ر5 دولار، وذلك بحسب بيانات حكومية.