رحاب الجمل: المشاركة في «مستر إكس» شجعتني على الكوميديا في مسلسل صدفة

قالت الفنانة رحاب الجمل، إنّ مشاركتها في فيلم مستر إكس شجعتها على المشاركة في مسلسل صدفة الذي يعرض في دراما رمضان.

وأضافت خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، عُرضت مساء الخميس: «قبل مستر إكس شاركت مع أحمد فهمي أيضا في مسلسل ريّح المدام، وأشعر بالسعادة عندما أشارك في عمل كوميدي مع أحمد فهمي».

وتابعت: «أنا شخص هادئ الطباع، وقبل المشاركة في الفيلمين الكوميدييين مع أحمد فهمي قلت له إنني خائفة، فطمأنني وقال لي متخافيش، أنتِ دمك خفيف، جمدي قلبك وادخلي واحنا كلنا جنبك».

وعبرت عن سعادتها هذا العام بالمشاركة في مسلسل صدفة مع الفنانة ريهام حجاج، موضحة أن الاستعداد للأدوار الكوميدية يكون صعبًا للغاية.