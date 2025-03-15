ريال مدريد يهزم فياريال في ملعبه ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتا

قلب ريال مدريد تأخره بهدف لانتصار ثمين بنتيجة 1-2 أمام مستضيفه فياريال، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب لاسيراميكا، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

تقدم فياريال بعد مرور 7 دقائق فقط عن طريق خوان فويث، بعد ركلة ركنية تابعها داخل منطقة الجزاء وحولها لشباك تيبو كورتوا، وبعد 10 دقائق فقط عاد ريال مدريد في النتيجة بتسجيل هدف التعادل عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 17، ثم عاد النجم الفرنسي وسجل هدف الفوز لصالح ريال مدريد في الدقيقة 23 من عمر المباراة.

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 60، ليتصدر جدول ترتيب الليجا، بشكل مؤقت، بفارق 3 نقاط عن برشلونة الذي يلعب غدًا الأحد، ضد أتلتيكو مدريد، وله مباراة مؤجلة أخرى أمام أوساسونا، فيما تجمد رصيد فياريال عند 44 نقطة في المركز الخامس.