انطلاق الدوري الثقافي لكليات جامعة الأقصر للعام الدراسي 2024-2025

شهدت جامعة الأقصر انطلاق فعاليات الدوري الثقافي للكليات للعام الجامعي 2024/2025، حيث نظمت إدارة النشاط الثقافي برعاية الشباب هذا الحدث لتعزيز المعرفة وتشجيع الطلاب على التنافس الثقافي.

وحظي الدوري الثقافي بإقبال واسع من الطلاب بمختلف كليات الجامعة، مما يعكس حرصهم على تنمية مهاراتهم الفكرية والثقافية.

وأعربت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، عن سعادتها بمشاركة الطلاب في هذه الأنشطة، مؤكدةً أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز روح التحدي والتفوق لديهم، كما تعمل على تنمية الوعي والثقافة بين الشباب، بما ينعكس إيجابيًا على مستقبلهم الأكاديمي والمهني.