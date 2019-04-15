ولاية ألمانية تخسر أكثر من مليون يورو بسبب احتيال اللاجئين

كشف تقرير إعلامي أن ولاية ساكسونيا السفلى خسرت أكثر من مليون ونصف مليون يورو من خلال احتيال مئات اللاجئين على الدوائر الحكومية، حيث حصلوا على المساعدات الاجتماعية عدة مرات تحت أسماء مختلفة.

ذكر تقرير تلفزيوني على قناة (إن دي إر) الألمانية العامة أن ولاية ساكسونيا السفلى خسرت أكثر من مليون و600 ألف يورو بسبب احتيال مئات اللاجئين المسجلين في دوائر المساعدات الاجتماعية بعدة أسماء.

وذكر موقع DW الألماني أن التقرير، الذي تم بثه ضمن المجلة التلفزيونية "هالو نيدرزاكسن"، عن مسؤول للشرطة في مدينة براونشفايغ أن أكثر من 92 ألف يورو من الخسائر كانت مباشرة عبر الدائرة المسؤولة عن الاستقبال الأولي لطالبي اللجوء في الولاية.

وأضاف المسؤول عن التحقيقات التي تتم بهذا الشأن، هاوغ شالك، أن البلديات خسرت أكثر من مليون و500 ألف يورو من خلال المساعدات الاجتماعية التي دفعتها للاجئين المسجلين بعدة أسماء، مشيراً إلى أن الحصيلة النهائية للخسائر لم تظهر بعد.

وبحسب التحقيقات الأولية فإن شرطة براونشفايغ تتهم 593 شخصاً من طالبي اللجوء واللاجئين بالتسبب في هذه الخسائر من خلال الاحتيال والتسجيل في الدوائر الحكومية بعدة أسماء.