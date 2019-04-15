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الإدعاء الألماني يوجه اتهامات لرئيس «فولكسفاجن» السابق في فضيحة الانبعاثات

براونشفايج (ألمانيا) - د ب أ
نشر فى : الإثنين 15 أبريل 2019 - 2:25 م | آخر تحديث : الإثنين 15 أبريل 2019 - 2:25 م

وجه الادعاء العام في مدينة براونشفايج الألمانية اتهامات لمارتن فينتركورن الرئيس التنفيذي السابق لشركة فولكسفاجن تتعلق بفضيحة انبعاثات مركبات الديزل.


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