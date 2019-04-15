بعد هروبها من الموت في سوريا وحصولها على حق اللجوء إلى كندا، تحطمت آمال أسرة سورية، مكونة من ثمانية أفراد، في الحصول على حياة أفضل؛ بسبب انتحار أحد أفرادها، وهي الطفلة أمل الشتيوي، البالغة من العمر تسع سنوات.

ففي 6 مارس الماضي، عاد الأب عارف الشتيوي إلى منزله في مدينة كالجاري الكندية، ليجد جثمان ابنته أمل في غرفة نومها، وذلك حسبما ذكره موقع «Global News».

ووصلت الأسرة السورية إلى كندا، منذ ثلاث سنوات مضت، هاربة من الحرب في سوريا، وذلك بعد تعرض منزلها للقصف، إلا أن السلام الذي وجودته في كندا لم يستمر طويلًا، فسرعان ما تحول إلى صدمة كبيرة، بعد وفاة أمل.

وقالت والدة الطفلة أمل، نصرة عبد الرحمن، إنها ابنتها كانت تعود يوميًا من المدرسة وهي في حالة اضطراب؛ بسبب تعرضها للتنمر، ووصفها بالفتاة القبيحة من قبل زملائها.

وأضافت «قبل أسبوعين من انتقال أمل من هذه المدرسة إلى مدرسة أخرى، قال لها الطلاب: "حتى لو انتقلتي إلى مدرسة أخرى، لن يحبك أحد أبدًا، فمن الأفضل أن تذهبي وتقتلي نفسك»، على حد قولها.

وأكد الزوجان أنهما أعربا عن مخاوفهما من نتائج تعرض أمل للتنمر إلى المدرسة، إلا أنه لم يتم تقديم المساعدة لها.

ومن جانبها، قالت الشرطة الكندية، إنها لم تستطع التوصل إلى دليل كافي لفتح تحقيق جنائي حول مزاعم تعرض الطفلة السورية للتنمر.

كما أكد مجلس مدينة كالجاري للتعليم، أنه عمل عن قرب مع المدرسة، لجمع معلومات من المدرسين والعاملين والطلاب لمحاولة فهم ما حدث، إلا أنه لم يتم التوصل أيضًا إلى أي أدلة تثبت تعرض الطفلة للتنمر.

وأعرب مسؤول بمكتب لخدمات الهجرة في كالجاري، حيدر حسن، عن حزنه الشديد بسبب انتحار الطفلة أمل، قائلًا: «لا أستطيع أبدًا تخيل المأساة التي مرت بها هذه الأسرة بعد لجوئها إلى دولة أخرى، ليس لدي أي كلمات لوصف ذلك».

وأضاف «141 موظفًا لدينا يستيقظون كل يوم، ويأتون إلى مكتبنا للقيام بعملهم، ويحاولون الآن بذل المزيد من الجهود لتجنب مثل لهذه الحوادث».

وأشار موقع «Global News»، إلى وجود مئات البرامج للوافدين الجدد إلى مدينة كالجاري، وخاصة للأطفال، والتي تساعدهم على التكيف مع أوضاعهم الجديدة، إلا أن نصفهم لا يستطيع الوصول إلى هذه البرامج والتعامل معها، وفقًا لمسح أجرته الحكومة الفيدرالية عام 2017.

ومن جانبه، قال المحامي سام نامورا، الذي يعمل بالقرب من الأسر السورية في مدينة كالجاري، إن شكاوى الأطفال السوريين من تعرضهم للتنمر أمر مألوف، إلا أنه لم يتخيل أحد أن يودي هذا الأمر بحياة طفلة.

وأضاف أن الأطفال المهاجرين يواجهون صعوبات كثيرة في التكيف مع المجتمع الجديد، تتعلق معظمها بالحواجز اللغوية والتكيف مع الثقافة الجديدة.