نمو مبيعات التجزئة في هولندا

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي الصادرة، اليوم الاثنين، ارتفاع مبيعات التجزئة في هولندا خلال فبراير الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 3 أشهر.

وزادت قيمة مبيعات التجزئة خلال فبراير الماضي بنسبة 4.3% سنويا، بعد ارتفاع بنسبة 1.8% خلال يناير الماضي.

يذكر أن معدل الزيادة في فبراير الماضي هو الأعلى منذ نوفمبر الماضي، عندما زادت المبيعات بنسبة 4.3%.

في الوقت نفسه، زاد حجم المبيعات بنسبة 3.5% خلال فبراير الماضي بعد زيادته بنسبة 0.9% خلال يناير الماضي.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء، زادت مبيعات السلع غير الغذائية بنسبة 5.7%، وزادت مبيعات الملابس بنسبة 4.2%.

وزادت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في هولندا خلال فبراير الماضي بنسبة 16.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.