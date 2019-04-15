نمو مبيعات التجزئة في هولندا

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي الصادرة، اليوم الاثنين، ارتفاع مبيعات التجزئة في هولندا خلال فبراير الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 3 أشهر.
وزادت قيمة مبيعات التجزئة خلال فبراير الماضي بنسبة 4.3% سنويا، بعد ارتفاع بنسبة 1.8% خلال يناير الماضي.
يذكر أن معدل الزيادة في فبراير الماضي هو الأعلى منذ نوفمبر الماضي، عندما زادت المبيعات بنسبة 4.3%.
في الوقت نفسه، زاد حجم المبيعات بنسبة 3.5% خلال فبراير الماضي بعد زيادته بنسبة 0.9% خلال يناير الماضي.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء، زادت مبيعات السلع غير الغذائية بنسبة 5.7%، وزادت مبيعات الملابس بنسبة 4.2%.
وزادت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في هولندا خلال فبراير الماضي بنسبة 16.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.