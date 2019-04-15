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حكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ ضد ألمانيين لرفعهما علم بلادهما على جزيرة كريت اليونانية

(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 15 أبريل 2019 - 7:01 م | آخر تحديث : الإثنين 15 أبريل 2019 - 7:01 م

قضت محكمة يونانية اليوم الاثنين، بسجن سائحين ألمانيين مع إيقاف التنفيذ لمدة عشرة أشهر في إطار محاكمة سريعة بمدينة خاينة بجزيرة كريت اليونانية لرفعهما العلم الألماني بدلا من اليوناني هناك.

وذكر تلفزيون "سكاي" اليوناني اليوم أن كلا الرجلين (23 عاما) كانا قد أنزلا العلم اليوناني المرفوع على صخرة خلال جولتهما أمس الأحد ورفعا بدلا منه علم ألمانيا.

وتركا الرجلان العلم اليوناني ملقى على الأرض وعليه حجر، مثلما أظهرت بعض الصور.

ولكي يستدرا عطف القضاء، برر المتهمان وضع الحجر على العلم اليوناني بعد تبديله للحيلولة دون جرفه بفعل الرياح، بحسب التقرير الإعلامي.


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