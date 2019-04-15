دراسة تكشف تزايد ثراء الألمان بفضل تراجع البطالة وارتفاع الدخل

كشفت دراسة حديثة للبنك المركز الألماني "بوندسبنك" عن تزايد ثراء المواطنين الألمان في المتوسط خلال الأعوام الماضية.

وأوضحت الدراسة- التي نشرها البنك اليوم الاثنين- أنه بعد خصم الديون توفر لدى الأسر بألمانيا في عام 2017 صافي ثروات تبلغ قيمتها في المتوسط 232800 يورو .

وأشارت الدراسة إلى أن ذلك يزيد بإجمالي 18300 يورو على القيمة التي بلغتها هذه الثروات في عام 2014.

واستطاع المواطنون الألمان ادخار المزيد من الأموال بفضل انخفاض نسبة البطالة وارتفاع الدخل، وفي الوقت ذاته استفاد المواطنون من ارتفاع أسعار الأسهم.

وجاء في التقرير الشهري للبنك: "إن ثروات أصحاب العقارات، ازدادت نتيجة زيادة أسعار العقارات"، لافتا إلى أن 44 بالمئة فقط من الأسر في ألمانيا تمتلك منزل أو شقة.

وأضافت الدراسة أنه صحيح أن الأسرة المستأجرة والأسر الفقيرة استفادت أيضا من زيادة الدخل، إلا أن الثروات لا تزال غير موزعة بشكل متكافئ في المجمل؛ حيث يمتلك أغنى 10 بالمئة من الأسر 55 بالمئة من القيمة الإجمالية لصافي الثروات، فيما يتوافر لدى نصف الأسر 3 بالمئة فقط من هذه الثروات، ويمتلك 40 بالمئة من الأسر باقي الثروات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يجري فيها البنك الدراسة.

وشملت الدراسة 4942 أسرة وتم إجراؤها خلال الفترة بين شهري مارس وأكتوبر عام 2017.