الخارجية الروسية تحذر رعاياها من خطر تجنيدهم في الخارج كمهربين للمخدرات

حذرت الخارجية الروسية اليوم الاثنين، من زيادة محاولات عصابات الإجرام عبر الحدود الوطنية؛ لتجنيد المواطنين الروس في الخارج، واستخدامهم كمهربين للمخدرات، داعية المواطنين الروس لتوخي الحذر، واحترام قوانين البلد المضيف.

جاء ذلك في بيان القسم القنصلي في الخارجية الروسية- نشر على صفحته الرسمية في فيسبوك؛ وذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف البيان -: "إنه في الآونة الأخيرة، تكاثرت حالات احتجاز المواطنين الروس من قبل وكالات إنفاذ القانون في البلدان الأجنبية؛ للاشتباه في ارتكابهم جرائم متعلقة بالاتجار بالمخدرات؛ حيث يتم رصد محاولات تجنيد مواطني روسيا الاتحادية؛ لاستخدامهم بدون علمهم كناقلي المخدرات وتهريبها عبر الحدود، ومن أجل ذلك تستخدم أساليب الضغط الأكثر تفننا، حتى الابتزاز والتخويف... ويتم تنفيذ أعمال التجنيد بشكل متزايد من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات التراسل الفوري الماسنجر".

وأوضح البيان، أن وزارة الخارجية الروسية تحذر مرة أخرى من ضرورة الامتثال لقوانين وأعراف البلد المضيف، لإظهار الشكوك، وعدم قبول بأي حال الطرود، وأكياس السفر، وحقائب السفر، وأشياء أخرى مماثلة، حتى الفارغة؛ للتسليم إلى أراضي الأجانب.. فهذا هو التكتيك الذي يستخدمه تجار المخدرات في كثير من الأحيان لاستخدام المواطنين الروس لتهريب المخدرات غير المشروعة.

كما لفتت الخارجية الروسية، إلى أن مسار نقل المخدرات من أمريكا الجنوبية إلى جنوب شرق آسيا هو أكثر خطورة من حيث كثافة محاولات استخدام المواطنين الروس كناقلين للمخدرات.

يذكر أيضا أنه في العديد من دول الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا الجرائم المتعلقة بالمخدرات تعاقب بالسجن لمدد أقصاها السجن مدى الحياة، وتستخدم عقوبة الإعدام في بعض الدول.