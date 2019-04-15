أمريكي يقاضي والديه لتخلصهما من مكتبة الأفلام الإباحية الخاصة به

رفع رجل بالغ من العمر 40 عامًا دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية بميشيجان الأمريكية الأسبوع الماضي ضد والديه، بسبب تخلصهما من مجموعته الإباحية، والتي يقدر ثمنها 29 ألف دولار.

الرجل من مدينة إنديانا الأمريكية، كان قد انتقل للإقامة مع والديه بعد طلاقه في عام 2016، ويقول إنه عندما انتقل إلى منزل جديد في "مونسي" فوجىء بأنه مجموعته التي تبلغ 12 صندوقا من الأفلام والمجلات الإباحية قد فقدت، وإن والديه اعترفا بأنهما تخلصوا منها، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وذهب الرجل إلى الشرطة ليشتكي والديه، ولكن المدعي العام لمقاطعة أوتاوا رفض توجيه اتهامات لهما، ولكن الابن رفع دعوى ضدهما تتضمنت رسالة مقتطفة من والده الذي قال له: "لقد فعلت لك مصلحة كبيرة بالتخلص من كل هذه الأشياء".

ويسعى الرجل إلى الحصول على تعويضات مالية تبلغ حوالي 87 ألف دولار.