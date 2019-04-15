الإثنين 15 أبريل 2019 11:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الهزيمة الثقيلة للأهلي من صن داونز.. هل تؤيد إقالة الجهاز الفني؟

النتـائـج تصويت

«العربية»: نجاة رئيس جهاز مكافحة الإرهاب من محاولة اغتيال شرق بنغازي


نشر فى : الإثنين 15 أبريل 2019 - 11:07 ص | آخر تحديث : الإثنين 15 أبريل 2019 - 11:07 ص

أفادت قناة «العربية» الإخبارية -نقلا عن مصادر لم تسمها- اليوم الاثنين، في خبر عاجل، بنجاة رئيس جهاز مكافحة الإرهاب من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة شرق مدينة بنغازي الليبية.

وسنوافيكم بالتفاصيل حال ورودها.


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك