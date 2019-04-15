«العربية»: نجاة رئيس جهاز مكافحة الإرهاب من محاولة اغتيال شرق بنغازي

أفادت قناة «العربية» الإخبارية -نقلا عن مصادر لم تسمها- اليوم الاثنين، في خبر عاجل، بنجاة رئيس جهاز مكافحة الإرهاب من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة شرق مدينة بنغازي الليبية.

وسنوافيكم بالتفاصيل حال ورودها.