«العربية»: نجاة رئيس جهاز مكافحة الإرهاب من محاولة اغتيال شرق بنغازي

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أفادت قناة «العربية» الإخبارية -نقلا عن مصادر لم تسمها- اليوم الاثنين، في خبر عاجل، بنجاة رئيس جهاز مكافحة الإرهاب من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة شرق مدينة بنغازي الليبية.
وسنوافيكم بالتفاصيل حال ورودها.