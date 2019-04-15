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الحكومة الكويتية تدين بجلستها الأسبوعية الحادث الارهابي بشمال سيناء

الكويت - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 15 أبريل 2019 - 7:31 م | آخر تحديث : الإثنين 15 أبريل 2019 - 7:33 م

أدان مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي وقع بالشيخ زويد في سيناء الأسبوع الماضي، وأسفر عن استشهاد عدد من رجال الشرطة وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.

وأكد (الوزراء) الكويتي - في بيان صادر عنه، عقب جلسته الأسبوعية التى عقدت اليوم الاثنين، بقصر بيان، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح - مجددا موقف الكويت الثابت، من رفض كافة أعمال العنف والإرهاب البغيض بكافة أشكالها وصورها، مهما كانت الدوافع.

وعلى صعيد آخر، أشاد مجلس الوزراء الكويتي بالإنجاز الذي حققته وزارة الداخلية السعودية، والجهات الأمنية المختلفة، لإحباط عملية إرهابية في القطيف، معربا في الوقت نفسه عن استنكاره لما تقوم به فئة شاذة من أعمال إرهابية تستهدف أمن المملكة، وتخالف كل الشرائع والقيم والمبادئ الإنسانية.

وأكد وقوف الكويت ومساندتها لكل جهد يسهم في مواجهة الإرهاب، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للمملكة والمنطقة.

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