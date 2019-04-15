الجيش الليبي: من باعوا الوطن سيحصدون أرواح أبنائهم مقابل ذلك

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم قوات «الجيش الوطني الليبي»، إن هناك من رفض بيع الوطن للسراج مقابل المال، وبرهنوا على وطنية منقطعة النظير، أمام إغراءات مالية كبيرة، معقبًا: «هذا الوطن غير قابل للبيع».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الاثنين، أن هناك مدنًا وقبائل أخرى قد «سال لعابها»، وباعت الوطن، مستطردًا: «ولكنهم سيحصدون أرواح أبنائهم مقابل ذلك».

وبشأن المعارك الجارية في طرابلس، أوضح أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في عدة مناطق، موضحًا أنه خلال 24 ساعة قد حققت القوات تقدمات جيدة للغاية.