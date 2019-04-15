الإثنين 15 أبريل 2019 11:48 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الهزيمة الثقيلة للأهلي من صن داونز.. هل تؤيد إقالة الجهاز الفني؟

النتـائـج تصويت

دول الاتحاد الأوروبي توافق على تعديلات مثيرة للجدل لقوانين حماية حقوق النشر

بروكسل - د ب أ:
نشر فى : الإثنين 15 أبريل 2019 - 10:58 ص | آخر تحديث : الإثنين 15 أبريل 2019 - 10:58 ص

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بصورة نهائية، اليوم الاثنين، على التعديلات المثيرة للجدل لقوانين حماية حقوق النشر، والتي تضمن حصول المبدعين ودور النشر على نصيب عادل من عائدات استغلال إنتاجهم في العصر الرقمي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك