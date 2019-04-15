دول الاتحاد الأوروبي توافق على تعديلات مثيرة للجدل لقوانين حماية حقوق النشر

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بصورة نهائية، اليوم الاثنين، على التعديلات المثيرة للجدل لقوانين حماية حقوق النشر، والتي تضمن حصول المبدعين ودور النشر على نصيب عادل من عائدات استغلال إنتاجهم في العصر الرقمي.