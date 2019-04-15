الجابون تسعى لخفض الواردات الغذائية بنسبة 50% بحلول 2023

كشف وزير الزراعة في الجابون، بيندي ماجانجا، الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتنمية الزراعية في البلاد والتي تعد خطة وطنية طموحة تهدف إلى خفض واردات الأغذية بنسبة 50٪ بحلول عام 2023.

وقال الوزير الجابوني - حسبما ذكرت وكالة "أفريكان ديلي فويس" على موقعها الرسمي اليوم الاثنين - إن وزراة الزراعة في الجابون تعمل من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتسعى لضمان الأمن الغذائي.

ووفقا لحكومة الجابون، فإن واردات الأغذية تكلف الدولة ما يقرب من 450 مليار فرنك أفريقي سنويا، كما يتمثل التحدي الآن في خفض هذا المبلغ إلى النصف من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمناطق معينة ولزيادة حصة الزراعة في الثروة الوطنية المقدرة حاليا بـ5% على المدى القصير ومكافحة بطالة الشباب من خلال توفير من 15 إلى 20 ألف وظيفة بحلول عام 2023 وضمان أمن غذائي أفضل للجميع.

وأوضحت الوكالة أنه من اجل تحقيق هذا الهدف، تعتزم الجابون إنشاء مختبر لسلامة الأغذية للتحليلات الطبية الحيوية والبيولوجية واتخاذ تدابير تنظيمية للسيطرة على الأغذية في الشوارع وتحويل المنتجات الزراعية وتخزينها وإنشاء تهوية في الحجر الصحي على حدود البلاد.

يذكر أن الجابون أطلقت عام 2014 "خطة وطنية للاستثمار الزراعي والأمن الغذائي والتغذية" للفترة بين 2014 و2020، وذلك من اجل الاستجابة لتحديات تطوير الإنتاج الزراعي.