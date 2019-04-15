الرئاسة التركية: تاريخ العلاقات مع أمريكا أعمق من المشاكل الحالية

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن تاريخ العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة "أعمق من المشاكل التي تشوب علاقات البلدين في الفترة الحالية".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الاثنين عنه القول في فعالية في السفارة التركية بواشنطن إن "تركيا تمتلك ديمقراطية ديناميكية واقتصاد يزدهر باستمرار، واستطاعت تأسيس علاقات متينة مع دول الجوار، وفعّلت سياسة خارجية واسعة النطاق وتتميز بالرؤية الشاملة".

واعتبر أن هناك "انسجاما في الرؤى بين الرئيس رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب"، مضيفا أن "روابط الصداقة تستحوذ على أهمية بالغة لحل المشاكل العالقة، وعرقلة تحول بعضها إلى أزمات".

تجدر الإشارة إلى أن الخلافات قد تصاعدت بين البلدين مرة أخرى في الفترة الأخيرة بسبب اعتراض الولايات المتحدة على صفقة تحصل تركيا بموجبها على أنظمة "إس-400 الروسية" للدفاع الجوي.