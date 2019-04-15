النمسا تأسف لحريق كاتدرائية نوتردام الشهيرة في باريس

أعربت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل عن أسفها الشديد لحادث حريق كاتدرائية نوتردام الأثرية الفرنسية الشهيرة.

وقالت كنايسل، في تصريح اليوم الاثنين، إنها تابعت بأسف شديد الصور المفزعة التي وردت من باريس، مشيرة إلى أنه من المحزن أن تشتعل النيران في كاتدرائية نوتردام المشهورة عالمياً، والتي تعد رمزاً لفرنسا.

وأضافت الوزيرة أن الكاتدرائية هي مكان حج يزوره ملايين المسيحيين من جميع أنحاء العالم، مضيفة "نشاطر الأصدقاء الفرنسيين في هذه المحنة".

واشتعل اليوم حريق هائل في كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس، وأظهر مقطع مصور انهيار البرج الرئيسي وسقف كاتدرائية نوتردام التاريخية بالكامل، في واحد من أسوأ الحرائق التي تطال معالم تاريخية، وقد أتت النيران بالكامل على سقف الكاتدرائية، وانهار البرج الرئيسي الذي كان يميز واحدا من أهم معالم العاصمة الفرنسية.