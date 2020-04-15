 فيديو.. محافظ الإسكندرية: تسخير 25 ألف رشاش يدوي لتطهير قرى المحافظة - بوابة الشروق
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فيديو.. محافظ الإسكندرية: تسخير 25 ألف رشاش يدوي لتطهير قرى المحافظة

اللواء محمد الشريف<br/>
اللواء محمد الشريف
هدى أمين
نشر فى : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 4:31 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 4:31 م

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة كانت سباقة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه عقد اجتماعين مع أساتذة وعمداء كلية الطب ووكيل وزارة الصحة؛ لبحث كيفية التعامل مع أزمة الفيروس المستجد خلال الشهرين المقبلين.

وأضاف «الشريف» أثناء حواره لفضائية «إم بي سي مصر 2»، اليوم الثلاثاء، أنه يتبع محافظة الإسكندرية 294 قرية، لافتًا إلى أن هذه القرى تمتلك أكثر من 25 ألف رشاشًا يدويًا، تم تسخيرهم بالكامل لعمليات التطهير، من خلال شباب متطوعين.

وأشار إلى أن سيارات الأحياء تسير في شوارع المحافظة وتذيع رسائل توعوية، إضافة إلى صفحة المحافظة الرسمية.

وأوضح أن محافظة الإسكندرية بالكامل تم تعقيمها، مضيفًا أنه تم تطهير جميع المصالح الحكومية، وسيتم تعقيمها مرة أخرى.

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