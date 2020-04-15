على مدى أكثر من قرن، كانت الشهور الأولى من الأعوام الزوجية، تمثل طابعاً خاصاً بالنسبة للأمريكيين، فمرة يكون الأمريكيين على موعد مع التصويت لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس، ويكون العام الزوجي التالي شاهداً على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي يسفر عنها اختيار رئيس جديد للبلاد أو تجديد ولاية جديدة للرئيس الحالي، لكن الوضع في عام 2020 سيكون مختلفاً تماماً، فأزمة أخرى أطلت على العالم من تفشي وباء كورونا، وللمصادفة السيئة تأتي الولايات المتحدة على رأس المتضررين من الوباء، بتصدرها قائمة عدد الإصابات بقرابة نصف مليون مصاب و16 ألف متوفى.

تفشي الفيروس قبل نحو 7 أشهر من التصويت، وفي خضم الحملات الانتخابية التي من المفترض أن تتم الآن، كان له أثر بالغ على السيناريوهات التي صارت بشأن انتخابات نوفمبر المقبل، فسؤال يمكن طرحه يتعلق بإمكانية تأجيل الانتخابات لعدة أشهر حتى يستقر الوضع الصحي بالبلاد، وتأتي الإجابة من الدستور الأمريكي، والذي يؤكد أن الانتخابات تقام يوم الثلاثاء، الذي يعقب أول يوم اثنين من شهر نوفمبر كل 4 سنوات، وبإمكان الكونجرس، وليس الرئيس، تأجيل الانتخابات لعدة أسابيع، شريطة أن لا يتيح ذلك للرئيس البقاء في منصبه أكثر من فترته الرئاسية، أي 4 سنوات.

وتساهم الإجراءات الطويلة والمراحل المتعددة التي تمر بها الانتخابات الأمريكية، في تعقيد الوضع بشكل أكبر، والتي تتطلب انتخابات تمهيدية داخل الحزبين الرئيسين: الديمقراطي والجمهوري، والمؤتمر العام للحزب الذي يعلن من خلاله عن المرشح المسمى، لخوض غمار السباق للبيت الأبيض، وعن سير كل تلك العمليات والمراحل في ظل الوضع الراهن، يرى عمرو عبد العاطي، الباحث في الشئون الأمريكية، أن انسحاب المرشح بيرني ساندز قد سهل الأمر بشكل كبير، فقد يستغني الحزب الديموقراطي عن مؤتمره العام الصيف في يونيو المقبل، بعد الاستقرار على اسم واحد ، وهو جو بايدن، كذلك الأمر بالنسبة للحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس ترامب، والذي من المؤكد سيذهب دعمه لترامب؛ لذا الأمر الأقرب للتحقق هو الاكتفاء بتصويت إلكتروني لاختيار مرشح الحزب، والإعلان عنه عبر الإنترنت.

ويتابع عبد العاطي حديثه لـ"الشروق"، بشأن المرحلة الأهم وهي التصويت العام لاختيار الرئيس الأمريكي، فيقول "سيناريو تأجيل الانتخابات غير وارد تماماً، بينما الأقرب أن تؤكد الولايات المتحدة على تفردها في انتخاباتها التي يترقبها العالم وتجري انتخابات إلكترونية بشكل كامل، مستغلة في ذلك قدرتها علي عمل نظام إلكتروني في غضون شهور قليلة".

وعن تأثير الأزمة على نتائج الانتخابات المقبلة، يعتقد عبد العاطي أن النتائج ستصب في صالح الرئيس ترامب، وسيتم التجديد له لولاية جديدة، لأن مؤشرات عديدة تشير إلى أن الولايات المتحدة ستتجاوز الأزمة، وحينها ستكون صورة ترامب متمثلة في الرئيس المنقذ شلن بوش بعد أحداث سبتمبر 2001، حيث إن المعركة الانتخابية سيعمل الديمقراطيون فقط على انتقادات تصرف ترامب، ووجهة نظري أن الأمريكيون يصوتون لصاحب المسئولية ومن داخل السلطة، وليس المنتقد من صفوف المعارضة!.