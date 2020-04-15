أطلقت رابطة محترفي التنس «ATP» الثلاثاء استفتاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع الجماهير واللاعبين، حيث وضعت سؤالًا «ما هو أكثر شيء تتمناه في التنس عند عودة البطولات؟»، حيث أجاب النجم السويسري روجر فيدرير بشكل مباشر: «الحفاظ على نقاط كسر الإرسال».

وأعلنت رابطتا محترفي ومحترفات اللعبة «ATP» و«WTA» على الترتيب، تعليق جميع البطولات بشكل مبدئي حتى 13 يوليو المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، في الوقت الذي تحاول فيه تحفيز الجماهير واللاعبين من آن لآخر بمثل هذه الاستفتاءات، خلال فترة التوقف الطويلة هذه.

ومع استمرار تفشي وباء «كوفيد-19» في العالم وتسببه في إلغاء بطولتي فرنسا المفتوحة «رولان جاروس» وويمبلدون، تتجه الأنظار لبطولة أمريكا المفتوحة، المقررة خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 13 سبتمبر المقبلين في نيويورك، إلا أن شبح الإلغاء يطاردها أيضا بسبب الوضع الكارثي لهذه المدينة، التي تعد بؤرة تفشي الفيروس في الولايات المتحدة.

وترافق هذا الإعلان مع تمديد رابطتي المحترفين والمحترفات تعليق المنافسات حتى 13 يوليو. كما ألغيت دورة مونتريال للمحترفات التي كانت مقررة بين السابع من أغسطس و16 منه، بعد طلب سلطات مقاطعة كيبيك وقف كل النشاطات الرياضية والثقافية حتى نهاية الشهر، وأعلن الاتحاد إرجاء نهائيات كأس الاتحاد لمنتخبات السيدات التي كانت مقررة في بودابست في أبريل.