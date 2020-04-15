جزيرة أمريكية خاصة للأغنياء تشتري آلاف اختبارات فيروس كورونا

اشترت جزيرة خاصة فاخرة للأغنياء، تقع قبالة ولاية فلوريدا، الآلاف من اختبارات فيروس كورونا المستجد، من مورد أدوات رعاية صحية في ميامي لاستخدامها لسكانها وموظفيها.

واشترت شركة فيشر آيلاند، المالكة للجزيرة الخاصة التي تضم ​​أغلى رمز بريدي في أمريكا، أطقم اختبار الدم السريعة للفيروس الجديد، من جامعة ميامي للصحة، وفقًا لصحيفة "ميامي هيرالد".

وقالت الصحيفة إن الجزيرة الخاصة أبرمت صفقة مع نظام المستشفيات لإنتاج وتسلم مجموعات الاختبار لأكثر من 800 عائلة تعيش هناك.

فيما سيخضع الموظفين الذين يحافظون على ممتلكات الجزيرة وأولئك الذين يقومون بدوريات في شوارعها للاختبارات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبحت بؤرة المرض عالميا، من أزمة نقص اللوازم الطبية والأوقية في المستشفيات، بينما أعلن الرئيس الأمريكي قبل أيام أن الولايات دخلت في وضع كارثي لم تشهده منذ تأسيسها.

يذكر أنه حتى الآن تم اختبار حوالي 1% فقط من سكان فلوريدا للكشف عن الفيروس التاجي، في الوقت الذي يحتاج فيه المريض العادي للامتثال لمعايير معينة من أجل الحصول على واحد.

وتبلغ العضوية السنوية لنادي فيشر آيلاند كلوب، وهي شركة الإدارة التي تشرف على 216 فدانًا بما في ذلك الشواطئ الخاصة وملعب جولف حائز على جوائز، مبلغ قدرة 250 ألف دولار.