أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الأربعاء أن القوات الأمنية اعتقلت خلال شهر واحد 24 ألفا و959 شخصا لمخالفتهم اجراءات حظر التجوال الوقائي في بغداد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد "أن القوات الأمنية بتشكيلاتها كافة تمكنت خلال الفترة من 17 مارس وحتى 15 أبريل الجاري من إلقاء القبض على24 الف و958عراقيا لمخالفتهم اجراءات حظر التجول الوقائي في بغداد، وحجز 1326 عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات المرورية 53 ألفا و 425 غرامة".

وأوضح البيان أن القوات الأمنية "قدمت تسهيلات دخول إلى 18 ألفا و191 مركبة تحمل مواد غذائية الى بغداد".

وأعلنت السلطات العراقية اليوم الأربعاء تمديد إجراءات حظر التجوال الوقائي إلى مطلع شهر رمضان الكريم، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتتشار فيروس كورونا المتفشي في البلاد فيما رجحت مصادر عراقية تطبيق حالة الطواريء في البلاد لمدة 3 أشهر للحد من انتشار هذا الوباء.