قطاع الصناعة في ألمانيا يطالب المسئولين بخطة ملزمة لتخفيف قيود كورونا

طالب رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، ديتر كيمبف، المسئوليين السياسيين، بوضع خطة ملزمة لتخفيف القيود المفروضة على المجال العام في ظل جائحة كورونا تدريجيا.

وحذر كيمبف من الخسائر الفادحة للإغلاق العام على الاقتصاد، وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "استئناف النشاط الاقتصادي يحتاج إلى خطة زمنية واضحة بقدر الإمكان من المسؤولين السياسيين. شركاتنا يجب أن تعرف قريبا المراحل التي سيُجرى خلالها استئناف الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وذلك على نحو موحد على مستوى ألمانيا".

وأكد كيمبف أن الهدف ينبغي أن يكون وضع أفق زمني ملزم لاستئناف نشاط الشركات، وقال: "إذا لم ننجح في إعادة الوضع الاقتصادي والاجتماعي تدريجيا إلى طبيعته قريبا، فستكون هناك عواقب وخيمة بالنسبة لشركاتنا".

ومن المقرر أن تجري المستشارة أنجيلا ميركل مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات اليوم الأربعاء حول الخطوات التالية في مكافحة جائحة كورونا. وتترقب الكثير من القطاعات بشغف ما إذا كان سيسفر الاجتماع عن وضع خطة زمنية لتخفيف القيود المفروضة على الحياة العامة.

وقال كيمبف: "الشركات تعي أهمية السلامة المهنية وصحة موظفيها، لذلك فإنها ستتخذ كل الإجراءات لضمان استئناف الإنتاج الصناعي بدون مخاطر على الصحة".