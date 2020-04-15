عبدالحفيظ يكشف عن سبب تأخر الأهلي فى ملف تجديد الرباعي

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي سبب تأخر المفاوضات مع رباعي الأهلي الذي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

وقال عبدالحفيظ فى تصريحات تليفزيونية : "لم يكن من المنطقي بدء المفاوضات مع الرباعي الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري مبكرًا في ظل وجود مدير فني جديد ومباريات هامة في دوري أبطال أفريقيا وقتها".

وكان الأهلي قد فتح باب المفاوضات مع الرباعي الكبير الشهر الماضي ولكن رفض أحمد فتحي التجديد وأعلن رحيله بنهاية الموسم إلى بيراميدز ، وتمسك شريف إكرامي بموقفه بأنه يبحث عن فرصة المشاركة مع فريق جديد ، وقدمت لجنة التخطيط الشكر لحسام عاشور وعرضت عليه الإعتزال ، ولم يتم التجديد سوى لوليد سليمان لمدة موسمين.

واختتم مدير الكرة بالأهلي : "حسام عاشور هو قائد الأهلي حتى الآن، ومحمد الشناوي سيكون القائد بعد رحيله، شارة القيادة تمنح بالأقدمية، فبعد الشناوي يتواجد أيمن أشرف ثم سعد سمير".