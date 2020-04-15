محكمة ألمانية ترفض زيارة معسكر اعتقال خلال محاكمة حارس نازي سابق

قررت محكمة ألمانية، أمس الثلاثاء، أن محاكمة حارس نازي سابق (93 عاما) في معسكر اعتقال شتوتهوف لن تتضمن زيارة إلى مسرح الجريمة الذي يقع في بولندا.

وقدم الطلب ممثلو المدعين، الذين دفعوا بأنه يتعين على محكمة هامبورج الإقليمية معرفة ما كان يمكن للحرس النازي رؤيته من غرفة الغاز والمحرقة والمشانق والظروف اللاإنسانية في ذلك الوقت.

لكن المحكمة قالت إن المعسكر بات الآن نصبا تذكاريا عن طريق عناصر أعيد بناؤها جزئيا وأجزاء كبيرة تغطيها الغابات. وخلصت إلى أن الحصول على انطباع تقريبي فحسب لن يكون مفيدا.

كما أشارت إلى أن المتهم لم ينف وجود غرفة الغاز والمحرقة، وشهد بأنه حضر تنفيذ حكم إعدام.

والمتهم، وهو مواطن ألماني، ويواجه اتهامات بكونه شريكا في القتل في 5230 حالة خلال الفترة التي قضاها كحارس معسكر بين أغسطس 1944 وأبريل 1945. وكان عمره 17 أو 18 عاما آنذاك.

ومن المقرر أن يتم استئناف المحاكمة في 23 أبريل.