 العربية للطيران تسير رحلات لإعادة الراغبين إلى أوطانهم في آسيا وأفريقيا - بوابة الشروق
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العربية للطيران تسير رحلات لإعادة الراغبين إلى أوطانهم في آسيا وأفريقيا

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 5:14 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 5:14 م

أعلنت "العربية للطيران" عن إطلاق مجموعة رحلات خاصة جديدة للمسافرين الراغبين بالعودة إلى أوطانهم ورحلات الشحن الجوي إلى عدد من الوجهات منها 5 محطات عربية وذلك انطلاقا من مطار الشارقة الدولي.

وقالت الشركة إنها سوف تسيّر رحلات ذهاب فقط خلال أبريل إلى الهند ومصر ونيبال وأفغانستان وإيران والسودان وعمان والكويت والبحرين.

وتسببت تداعيات فيروس كورونا في ترك الآلاف من المغتربين عالقين في الخليج غير قادرين إلى العودة إلى أوطانهم بعدما أوقفت شركات الطيران تسيير رحلات. وأكثر من 85 % من التعداد السكاني لدولة الإمارات من العمالة منخفضة الأجر من الهند ومصر ونيبال بين آخرين، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وهددت دولة الإمارات باتخاذ إجراء ضد الدول التي ترفض عودة المواطنين وعرضت إعادة المواطنين العالقين في حال أظهرت الفحوصات أنهم غير مصابين بفيروس كورونا.

وسجلت البلاد 4933 حالة إصابة بالفيروس، من بينها 28 حالة وفاة.


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