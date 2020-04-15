مبعوث مدير الصحة العالمية: الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا مبقتش مزاج

قالت الدكتورة مها الرباط، المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ووزير الصحة الأسبق، إن أساس احتواء وتقليل سلسلة انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» هو توسيع دائرة الكشف على الأفراد باستخدام تحاليل فيروس «كورونا».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة فيروس كورونا تمثلت في غلق المدارس والجامعات وتقليل العمالة، إضافة إلى تطبيق الحظر الجزئي، معقبة: «الإجراءات مبقتش مزاج أو اختيار لكنه شيء ضروري»، وفقًا لتعبيرها.

وأشارت إلى أهمية عزل إصابات فيروس «كوفيد - 19» وعلاجها، إضافة إلى متابعة المخالطين للإصابات؛ لمنع انتشار العدوى، مشيرة إلى أن أعداد الإصابات اليومية من الممكن أن تزيد بزيادة التحاليل التي تجريها الحكومات.

وتابعت: «الأرقام اليومية لا تظهر شيئًا، الأرقام التراكمية خلال الأسابيع مع الحالات التي يتم الكشف عليها هي المعبرة عن الحالة الوبائية»، قائلة إن الكشف بشكل دوري على الأفراد لن يمنع العدوى وإنما يقلل الانتشار.

وعن زيادة عدد الوفيات داخل مصر، أوضحت أن أصحاب الأمراض المزمنة كالقلب والسكر والأورام ونقص المناعة، أكثر خطورة في التعرض لمضاعفات الفيروس، مشددة على أهمية الحرص على المباعدة الجسدية، وعدم تعرض هؤلاء الفئات للأماكن المزدحمة، مع المتابعة للأمراض الخاصة بهم.

واستطردت: «في بعض الأحيان نتيجة الجائحة الموجودة في بعض الدول فإن الخدمات الأساسية الصحية توضع جانبًا في هذه الأوقات»، مطالبة بمزيد من الاهتمام بالخدمات الصحية الأساسية لأصحاب الأمراض المزمنة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، تسجيل 155 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، وخمس وفيات؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 2505 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 751 حالة، من ضمنهم 553 متعافيًا.