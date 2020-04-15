وفاة ممرضة أمريكية بكورونا حذّرت من تفشي الوباء والتستر على المرضى

توفيت "كرير" ممرضة أمريكية، 59 عاما؛ نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن اتهمت مركز "لايف كير" الصحي في مقاطعة ليتلتون بولاية ماساتشوستس الأمريكية، بالتستر على الأعداد الحقيقية للوفيات بالفيروس، والتي بلغ عددها 10 من السكان، فيما اتهمت المركز الذي كانت تعمل به بفشله في اختبار الموظفين.

واشتكت كرير من مركز العناية في الشهر الماضي خلال حديثها مع الإذاعة المحلية، قائلة: "كنا ننتظر إصابتنا جميعا بالمرض.. لا أحد كان يجري اختبارات للعاملين في المركز".

مرضت كرير قبل أسبوعين، واستقالت من عملها كممرضة للمركز في أوائل أبريل الجاري؛ بسبب تعامل الإدارة السيء مع تفشي المرض، موضحة: "أحب ما أفعله، ولكني لم أعد أستطيع العمل مع أشخاص غير أكفاء".

وتوفيت كرير في المستشفى يوم الجمعة، إلى جانب 10 من السكان أيضا، فيما أكد المركز أن 75 موظفا من أصل 204، مصابون بالمرض الآن.

جدير بالذكر أنه حتى يوم الجمعة أصيب 67 من السكان بالفيروس، وتم علاج بعضهم في نفس المستشفى.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبحت بؤرة المرض عالميا، من أزمة نقص اللوازم الطبية والأوقية في المستشفيات، بينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام، أن الولايات دخلت في وضع كارثي لم تشهده منذ تأسيسها.