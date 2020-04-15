وزير المالية الفلسطيني: سنقترض 400 مليون دولار من البنوك في ظل أزمة كورونا

أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة اليوم الأربعاء أنه سيتم اقتراض مبلغ 400 مليون دولار من البنوك المحلية، لدعم موازنة الطوارئ في ظل أزمة فيروس كورونا.

وقال بشارة- في مؤتمر صحفي في رام الله، إن هذا المبلغ سيتم اقتراضه على مدى ستة أشهر، هي فترة موازنة الطوارئ التي أقرها الرئيس محمود عباس في ظل حالة الطوارئ المستمرة للشهر الثاني.

وأوضح بشارة أنه بالتمويل الإضافي الجديد سترتفع مديونية الحكومة للبنوك إلى ملياري دولار، تشكل 16 بالمئة من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، وهي نسبة "قليلة" وفقا للمعايير الاقتصادية.

وأشار إلى أن أولويات موازنة الطوارئ، تركز على متطلبات مواجهة فيروس كورونا بتوفير متطلبات وزارة الصحة والأجهزة الأمنية والمحافظين، والتقشف في جميع بنود الانفاق، وتوفير شبكة أمان للفئات الضعيفة والمتضررة.

وفي الجانب الاقتصادي، قال بشارة إن أولويات الانفاق تتمثل بالحفاظ على استقرار رواتب الموظفين، حيث تدفع الحكومة الأجور ورواتب تقاعدية لنحو 209 آلاف شخص، يعيلون نحو ربع السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة.

أما الأولوية الثانية في الانفاق في موازنة الطوارئ، بحسب بشارة، تتمثل باستقرار وديمومة القطاع الخاص، مواصلة ضخ السيولة بتسديد مستحقات موردي السلع والخدمات وفقا للإمكانيات المتاحة.

وأعرب الوزير الفلسطيني عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق قريب مع إسرائيل على تحويل أموال عائدات الضرائب الشهرية بمعدلها المعتاد، والتي توقع أن تنخفض بنسبة قد تصل إلى 40 بالمئة، بسبب تراجع الاستيراد والاستهلاك.