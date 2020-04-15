 فرض الحجر الصحي على قرية بلغارية بعد فرار مصاب بكورونا من المستشفى - بوابة الشروق
الأربعاء 15 أبريل 2020 1:08 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

فرض الحجر الصحي على قرية بلغارية بعد فرار مصاب بكورونا من المستشفى

أرشيفية
أرشيفية
صوفيا - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 12:37 ص | آخر تحديث : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 12:37 ص

تم عزل قرية بأكملها في بلغاريا بسبب فرار مريض يعاني من كوفيد -19، المرض التنفسي الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من المستشفى الذي كان يتلقى فيه العلاج وعودته إلى قريته.

وذكرت قناة "بي تي في" التلفزيونية أن الرجل (58 عاما)، الذي يعاني أيضا من شكل حاد من مرض السكري، استقل سيارة أجرة من المستشفى جنوبي بلغاريا إلى مسقط رأسه بقرية بانيشيريفو أمس الثلاثاء.

وأمر وزير الصحة كيريل أنانييف بإخضاع القرية للحجر الصحي 14 يوما على الفور.

وعثرت الشرطة على الرجل في منزله بالقرية. وتمت إعادته إلى المستشفى في سيارة إسعاف.

وسجلت بلغاريا، التي يبلغ عدد سكانها نحو سبعة ملايين نسمة، 713 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى مساء أمس، كما سجلت 35 حالة وفاة و 81 حالة تعافي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك