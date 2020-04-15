رئيس جامعة أسيوط يُعلن الأحد والاثنين إجازة للعاملين بالقطاعات التعليمية والإدارية

أصدر الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، قراراً بإعفاء العاملين بالقطاع التعليمي والإداري بالجامعة من التوقيع يوم الأحد القادم 19/4 سواء من العمالة الدائمة أو الموسمية، وذلك ضمن خطة الجامعة للحد من تواجد العاملين وتقليل الكثافة العددية بها ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وصرح الدكتور طارق الجمال، بأن الأحد يُعد عطلة رسمية للأخوة الأقباط بمناسبة عد القيامة المجيد إلى جانب تزامنه مع يوم الاثنين 20 /4، والذي يُعد عطلة رسمية لجميع العاملين بالدولة بمناسبة عيد شم النسيم.

وأشار إلى أن قرار إعفاء العاملين يوم الأحد، لن يؤثر على احتساب المستحقات المالية للعاملين والمرتبطة بنسبة التواجد، مع استمرار العمل بالقطاعات الخدمية على أن يمنح بدل راحة للعاملين المتطلب حضورهم في ذات اليوم.

وتوجه رئيس جامعة أسيوط بخالص التهنئة إلى جموع المصرين بمناسبة عيد شم النسيم وإلى الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.