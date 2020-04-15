أعلنت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في ليبيا تنفيذ حظر كلي ابتداءً من الجمعة المقبلة الموافق 17 من شهر أبريل الجاري ولمدة عشرة أيام.

وأوضح المركز في بيان، نقلًا عن وكالة الأنباء الليبية «وال»، مساء اليوم الأربعاء، أن تنفيذ هذا الحظر جاء بناء على ارتفاع عدد الإصابات في ليبيا بفيروس كورونا المستجد.

واشترطت اللجنة في مؤتمر صحفي عقدته، مساء اليوم؛ لتنفيذ هذا الحظر إقفال كافة التجمعات بكل أشكالها من أسواق الخضروات واللحوم والاكتفاء بالمحلات التجارية والمخابز الصغيرة؛ لقضاء حاجيات الناس الضرورية.

واستثنت اللجنة من هذا الحظر أصحاب السيارات الخاصة بالبضائع وسيارات الإسعاف وكذلك أصحاب المحلات الصغيرة والمخابز، كما سمحت بالتنقل بالأرجل بشكل فردي يوميًا من الساعة الــ 8 حتى الساعة الــ 2 ظهرًا دون استعمال السيارات مع الالتزام بإجراءات السلامة من ارتداء الكمامات.

وألزمت اللجنة كل المصارف التجارية بقفل تعاملاتها مع الجمهور نهائيًا خلال مدة الحظر المقترح، كما طالبت بمنع نهائي لوجود أي تجمعات بكل أشكالها، داعية وزارة الداخلية بأن تتعامل مع هذه التجمعات.